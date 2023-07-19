Донецк, 19 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Модернизация школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры остаются приоритетными направлениями народной программы «Единой России».

ER.ru Финансирование народной программы ЕР заложат в бюджет будущего года

Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил в ходе обсуждения бюджетного финансирования народной программы в 2024–2026 годах на программной комиссии партии. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Как подчеркнул председатель партии, в проект бюджета на эти годы требуется заложить финансирование всех положений народной программы. Первоочередной задачей является обеспечение безопасности государства, обороноспособности, потребностей СВО: именно на решение этих вопросов надо направить все усилия.

«Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

ER.ru Финансирование народной программы ЕР заложат в бюджет будущего года

Также было отмечено, что необходимо учитывать потребности всех звеньев военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ, в том числе это касается вопросов кадрового обеспечения. Председатель партии призвал выделить в госбюджете средства на финансирование социально значимых проектов, реализуемых в новых регионах.

В свою очередь, от секретаря генсовета партии Андрея Турчака стало известно, что финансирование всех пунктов народной программы, которые партия обещала выполнить, будет заложено в бюджет на будущий год.

ER.ru Финансирование народной программы ЕР заложат в бюджет будущего года

«Мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру», — подытожил Турчак. Он добавил, что партия планирует продолжить подключение домов по социальной догазификации, благоустройство дворов и парков, приведение к российским стандартам жизни в новых регионах.

Андрей Турчак также объявил о планах по финансированию задач СВО в полном объеме.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является приоритетом бюджетной политики. Об этом сообщает сайт ER.ru.

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4-х классов, выплаты за классное руководство», — рассказал министр финансов. Он поделился планами продолжить программы не только капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также, по словам Силуанова, кабмином предусмотрено финансирование развития комфортной городской среды, строительства новых спортивных площадок, объектов транспортной инфраструктуры.

ER.ru Финансирование народной программы ЕР заложат в бюджет будущего года

«Реализация народной программы партии включает в себя масштабное восстановление Донецкой Народной Республики. С начала 2022 года с помощью шефов-регионов мы восстановили 115 школ и 80 детских садов. До 2024 года мы отремонтируем ещё 86 школ и 88 детских садов. Кроме того, мы отремонтировали 32 медицинских учреждения. По поручению президента России для наших мам в Донецке, несмотря на обстрелы, строим перинатальный центр, для наших бойцов реконструируем реабилитационный центр. Несмотря на сложнейшие условия, до конца 2023 года откроем 21 промышленное предприятие в городах Донецк, Мариуполь, Харцызск, Ясиноватая. По итогам Петербургского экономического форума уже в 2024 году начнем выпуск троллейбусов, трамваев и электробусов на новом заводе «Спутник». Настоящим достижением мы считаем полную обеспеченность республики зерном. Кстати, за счет освобожденных территорий площадь посевов у нас увеличилась на 33%. В течение 5 лет планируем зерновые поставки в другие регионы РФ и на экспорт. К 2027 году объемы превысят 200 тысяч тонн в год. В сравнении с прошлым годом у нас вдвое увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота и объемы производства молока. В ближайших планах — строительство двух хлебозаводов, элеватора, агротехнопарка и фруктохранилища на 50 тонн», — отметил Валерий Скороходов, заместитель секретаря донецкого регионального отделения «Единой России», депутат Народного совета ДНР.