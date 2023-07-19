Москва, 19 июля, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 19 июля поддержал идею запуска в России с 1 августа 2023 года электронных виз.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что все приёмочные испытания проведены и Россия готова к этой работе.

«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», — ответил президент.

Также Голикова предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи её гражданам электронных виз, добавив еще три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму. При этом, добавила она, ограничение недружественных стран в получении электронных виз нецелесообразно.

«Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна», — уточнила она.

Голикова также сообщила, что для выдачи виз создан специализированный сайт и мобильное приложение. Кроме того, существенно расширен состав сведений, которые предоставляются иностранными гражданами для получения виз, чтобы на территорию России не проникали нежелательные лица.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии.

Осенью 2022 года президент РФ поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

В марте 2023 года директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая сообщила, что системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года.