Луганск, 19 июля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Реконструкция школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры остаются приоритетными направлениями народной программы «Единой России».

ER.ru ЕР договорилась с кабмином о финансировании народной программы

Об этом во время обсуждения бюджетного финансирования программы в 2024–2026 годах на программной комиссии партии сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, в проекте бюджета на 2024–2026 годы необходимо продумать реализацию всех положений народной программы. Однако в качестве ключевых задач он отметил обеспечение безопасности государства, обороноспособности, потребностей СВО. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель партии также обратил внимание, что необходимо учесть нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса, включая потребности вооруженных сил в кадровом обеспечении. Более того, он призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых инициатив в новых российских регионах.

ER.ru ЕР договорилась с кабмином о финансировании народной программы

В свою очередь, секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что все положения народной программы, которые представители партии обещали избирателям, будут учтены в бюджете на будущий год.

Он пояснил, что партия продолжит работу по ремонтированию действующих школ, а также строительству новых школ, детских садов, больниц, ФАПов, дорог и коммунальной инфраструктуры.

ER.ru ЕР договорилась с кабмином о финансировании народной программы

«Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», — добавил он.

При этом Турчак указал, что средства на нужды СВО будут поступать в полном объеме.

Как пишет сайт ER.ru, министр финансов Антон Силуанов также отметил, что выполнение социальных обязательств — приоритет бюджетной политики.

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1–4-х классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», — сообщил министр финансов.

ER.ru ЕР договорилась с кабмином о финансировании народной программы

«В народную программу «Единой России» включен раздел, который предусматривает поддержку новых регионов. Это говорит о том, что партия заботится о каждом жителе нашей огромной страны. Сегодня мы даем старт сбору предложений в народную программу. Наши однопартийцы встретятся с трудовыми коллективами, жителями городов и районов. Мы обсудим с людьми, как улучшить жизнь в нашей республике. Эти предложения включим в региональный раздел народной программы партии. Вместе изменим жизнь к лучшему! Сегодня при поддержке партии в ЛНР восстанавливают и строят, модернизируют и оборудуют социальные, образовательные, медицинские учреждения. Идет восстановление инфраструктуры, жилого фонда. Все процессы находятся под пристальным вниманием наших однопартийцев. В рамках проекта «Наш контроль» мы осуществили десятки выездов. Особый упор делается на объекты здравоохранения и образования, инфраструктуры, так как они достались нам в критическом состоянии, а также еще и пострадали от обстрелов со стороны ВСУ. При поддержке «Единой России» мы восстановим республику и поднимем жизнь в ней до уровня других российских регионов», — прокомментировал секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко.