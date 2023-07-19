Херсон, 19 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Модернизация школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры остаются приоритетами народной программы «Единой России». Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время обсуждения бюджетного финансирования программы в 2024–2026 годах на программной комиссии партии.

ER.ru Народная программа ЕР поможет развитию Херсонской области

Дмитрий Медведев заявил, что в проекте бюджета необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. По его словам, очень важно обеспечить безопасность государства и потребности СВО, передает rostovgazeta.ru.

«Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — сказал председатель ЕР.

Необходимо закрывать потребности военно-промышленного комплекса и армии, в том числе в вопросах кадрового обеспечения. Также Медведев призвал уделить особое внимание финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

ER.ru Народная программа ЕР поможет развитию Херсонской области

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, все положения народной программы, которые партия обещала гражданам выполнить, будут заложены в бюджет на 2024 год. В их числе капремонт и строительство школ, детских садов, больниц, коммунальной инфраструктуры, догазификация участков и многое другое. Также, заявил Турчак, в полном объеме будет финансироваться СВО.

Как сообщает сайт партии ER. RU, министр финансов Антон Силуанов отметил, что выполнение социальных обязательств — приоритет бюджетной политики. Минфин, по его словам, закладывает средства на детские пособия, повышение зарплат, ремонт и строительство образовательных учреждений, программы медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения и так далее.

«Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», — подчеркнул министр финансов.

ER.ru Народная программа ЕР поможет развитию Херсонской области

«То, что жители Херсонской области считают важным и приоритетным, мы вместе вносим в народную программу «Единой России». Перечень того, что необходимо отразить в документе, формируем по результатам встреч. Сейчас в программе более 10 объектов, которые уже реализуют при помощи регионов-шефов. Это школы в Геническом, Новотроицком и Чаплынском округах, МФЦ, несколько детских садов. Почти везде существующие социальные объекты находились в плачевном состоянии, не ремонтировались десятилетиями. Что важно: за ходом работ мы следим вместе с жителями. Если это школа или детский сад, то идем вместе с родителями малышей. Люди, которые обратились к нам, уже видят результат. Школы, медицинские кабинеты, ФАПы ремонтируют регионы-шефы, дороги приводят в порядок. Народная программа — это развитие Херсонщины, которое начинается с каждого. И это наш план совместных действий во благо развития региона на самое ближайшее время», — прокомментировал Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия».