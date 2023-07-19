Москва, 19 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Банк России обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют, сообщила 19 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дарья Драй ИА REGNUM

По её словам, многие страны сейчас создают свои национальные цифровые валюты. В платформе цифрового рубля Центробанк изначально заложил возможность трансграничного международного взаимодействия.

Набиулина назвала два сценария интеграции цифровых валют: взаимодействие российской платформы и платформы цифровой валюты другой страны, и создание общего центра расчётов, к которым могут подключаться платформы цифровых валют разных стран.

«Оба варианта мы сейчас обсуждаем с теми странами, кто готов участвовать с нами в этой работе», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в середине 2022 года Банк России объявил, что до конца года протестирует платформу цифрового рубля, чтобы в 2023 году приступить к расчётам «на реальных деньгах» между физлицами и физлицами и предприятиями. Сообщалось, что в 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации.

Позднее глава Минфина Антон Силуанов назвал перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах. Он отметил, что цифровой рубль будет использоваться как третья форма валюты вместе с наличными и безналичными средствами.

11 июля 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчётах с ним.