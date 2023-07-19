Мелитополь, 19 июля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Главными приоритетами реализации народной программы «Единой России» являются модернизация школ, детсадов, медучреждений, развитие коммунальной инфраструктуры, о чем заявил председатель партии Дмитрий Медведев в рамках обсуждения бюджетного финансирования программы в 2024–2026 годах на программной комиссии партии.

ER.ru ЕР и правительство утвердили финансирование народной программы партии

По словам председателя партии, в проекте бюджета на 2024–2026 годы потребуется распределение финансирования по каждому положению народной программы. Как сообщает rostovgazeta.ru, в первую очередь будет вестись обеспечение безопасности страны, ее обороноспособности, на потребности специальной военной операции должны быть направлены все усилия партии.

Также Медведев заявил, что для партии предельно важно блюсти интересы россиян.

Сейчас требуется также учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности российской армии, в том числе — решать вопросы кадрового обеспечения. Помимо этого председатель ЕР заявил о необходимости выделить средства из федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных социальных инициатив в новых регионах.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что каждое положение народной программы включат в бюджет на 2024 год.

Он пообещал, что в рамках народной программы партии в регионах продолжится капитальный ремонт действующих школ и строительство новых, это же касается детсадов, медучреждений, дорог и прочих объектов коммунальной отрасли. Продолжится подключение домов по программе социальной газификации, будет благоустроено множество дворов и мест отдыха. Также в планах привести жизнь в новых регионах к российским стандартам.

ER.ru ЕР и правительство утвердили финансирование народной программы партии

Турчак заявил, что в полном объеме планируется финансировать и фронт.

Согласно комментарию главы Минфина РФ Антона Силуанова, реализацию социальных обязательств сейчас можно считать основным приоритетом бюджетной политики.

Как сообщает сайт ER. RU, в бюджет народной программы были заложены средства на ежемесячные детские пособия, увеличение уровня МРОТ, реализацию программы горячего питания для учеников младших классов, доплаты классным руководителям. Силуанов заявил, что будет также продолжаться воплощение программ капитального ремонта и строительства новых школ, колледжей, студенческих общежитий, модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Кроме того, будут направлены средства и на развитие комфортной городской среды, строительство спортплощадок и объектов транспортной инфраструктуры.

ER.ru ЕР и правительство утвердили финансирование народной программы партии

«В январе партия «Единая Россия» внесла изменения в народную программу, после чего появился раздел «Развитие новых регионов». Это дало новый толчок для развития наших населенных пунктов, потому что народная программа учла формирование объединенной транспортной логистической инфраструктуры, восстановление разрушенного ВСУ жилья, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи. Только за первые шесть месяцев этого года в Запорожской области отремонтированы тысячи квадратных метров жилья, приступили к ремонту более 60 школ и детских садов. В партии создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который при взаимодействии с профильными министерствами помогает решать проблемы людей, требующие оперативного вмешательства, настроена волонтерская помощь. Большую помощь оказывают шефские регионы, с поддержкой которых удается решать многие вопросы: организацию отдыха детей, восстановление инфраструктуры, ремонт социальных объектов», — рассказала Галина Данильченко, секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия».