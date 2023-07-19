Москва, 19 июля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Россия направит на субсидирование авиаотрасли в 2023 году 58 млрд рублей, сообщил 19 июля глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с кабмином и президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в первом полугодии российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 18% до 47,5 млн. Он уточнил, что сейчас осуществляются прямые рейсы в 24 страны.

Также Савельев добавил, что российским авиакомпаниям удаётся сдерживать рост цен на авиабилеты. По его словам, Минтранс совместно с ФАС осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок.

ИА Регнум ранее сообщало о начале проверки цен на авиабилеты в России ФАС и Генпрокуратурой. Отмечается, что проверки затронули Москву, Хабаровск, Красноярск, Пермский, Приморский и Забайкальский края и ещё несколько регионов. В ФАС пояснили, что при выявлении антимонопольных нарушений в отношении нарушителей примут меры. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

Федеральная антимонопольная служба уже выдала 13 июля предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его слов о возможном росте цен на авиабилеты на международные рейсы на 40%. В ответ на слова Ванцева замминистра Министерства транспорта России Игорь Чалик сказал, что оснований для этого нет.