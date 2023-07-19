Москва, 19 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Об этом 19 июля доложила президенту России Владимиру Путину глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совещании главы государства с членами правительства.

По ее словам, в ближайшее время будет запущен пилотный проект, включающий базовые операции, в том числе платежи в одно касание (NFC). Кроме того, будут тестироваться смарт-контракты между юридическими лицами.

«Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить её бесперебойность», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что только в этом случае можно будет убедиться, что всё гладко работает, и принять решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчётах с ним. Документ определил ключевые понятия, такие как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля». Оператор платформы официально стал субъектом национальной платёжной системы.

В середине 2022 года Центробанк сообщил, что до конца года протестирует платформу цифрового рубля, чтобы в 2023 году приступить к расчётам «на реальных деньгах» между физлицами и физлицами и предприятиями. Сообщалось, что в 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации.

Вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом по экономическим вопросам заявил, что работа по внедрению цифрового рубля должна завершиться в 2023 году, прорабатывается разрешение сделок в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже.