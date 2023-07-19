Москва, 19 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 июля напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, что тот в бытность руководителем «Аэрофлота» убеждал главу государства в надёжности закупок самолётов на Западе и отказывался заказывать больше отечественных лайнеров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин прокомментировал выступление Савельева, в котором тот назвал одной из причин роста стоимости авиабилетов проблемы с доставкой необходимых запчастей.

«Помните, когда Вы были ещё руководителем «Аэрофлота», я Вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов? Мы с Вами, условно говоря, даже ругались на этот счёт. Вы мне говорили, что западные партнёры надёжные, что всё там хорошо», — напомнил президент.

Отечественные производители не могут расширить свои производственные возможности в одночасье, это потребует определённого времени, сказал президент. Он призвал Минтранс к тесному сотрудничеству с Министерством промышленности по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года директор департамента авиационной промышленности Минпромторга ИА Регнум заявила, что российский авиапарк будет полностью оснащён отечественными самолётами в течение ближайших пяти-семи лет. К 2030 году в стране необходимо заместить более тысячи лайнеров.

Самолёты, которые сейчас имеются в распоряжении российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности ещё около десяти лет, отмечал в свою очередь в марте 2023 года Виталий Савельев. Средний возраст парка импортных и отечественных самолетов в России сейчас составляет около 15 лет, сказал министр.