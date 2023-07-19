Грозный, 19 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В Харьковской области ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом 19 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника», — написал Кадыров.

Он уточнил, что все пять членов ДРГ уничтожены в результате оперативных действий подразделения начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка.

Кадыров добавил, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотника, после чего по месту дислокации противника был нанесён удар из тяжёлого вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Торского (ДНР). 17 июля российские военные на краснолиманском направлении пресекли за сутки действия двух украинских ДРГ.