Москва, 19 июля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Священники могут обустраивать свой быт достойным образом, но им необходимо отказаться от раздражающей роскоши, заявил 19 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News

«Священнослужитель вполне вправе обустраивать свой быт достойным образом, однако это не должно превращаться в образ жизни, по материальному уровню демонстративно контрастирующий с образом жизни паствы. Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши», — сказал патриарх в своём выступлении на Архиерейском совещании.

Глава РПЦ отметил, что скромность в быту особенно важна в нынешнее время, когда граждане страны ограничивают себя, «жертвуя ради ближних».

Также патриарх призвал священников с особой тщательностью следить за своим поведением, напомнив, что общество болезненно реагирует на несоответствия между проповедью и реальными действиями священнослужителей, даже если несоответствия являются мнимыми.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран глава РПЦ заявил, что мир фактически оказался перед лицом третьей мировой войны. Патриарх выразил надежду, что Россия — не единственная цивилизация, которая отказывается от «греховного пути развития», и отметил, что и в исламской цивилизации у неё есть единомышленники.