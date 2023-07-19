Москва, 19 июля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 июля заслушал доклад главы Крыма Сергея Аксёнова по ситуации с пожаром на полигоне в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксёнову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», — сказал Путин.

Глава Крыма отметил, что ситуация с пожаром на полигоне вернётся в нормальное русло в течение суток. «По данной ситуации всё находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — сказал он.

Аксёнов уточнил, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на военном полигоне.

В ответ Путин поручил максимально помочь жителям после возгорания на полигоне. «Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить все эти задачи», — сказал глава государства.

Он отметил, что там скоро всё прогорит и пожар закончится, но призвал быть очень аккуратными.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.

Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли. Объехать перекрытый участок трассы можно через Феодосию и через посёлок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.

Власти региона объявили эвакуацию в четырёх близлежащих сёлах. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ситуация в районе пожара на полигоне контролируемая. Он отметил, что эвакуация населения из четырёх сёл, расположенных рядом с полигоном, проводится для перестраховки.