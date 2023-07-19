Волгоград, 19 июля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В октябре в Волгоградской области пройдёт новая смена Всероссийского форума «Курс молодого бойца. Информационный фронт», приём заявок на участие уже начался. Об этом сообщили организаторы мероприятия — Российское военно-историческое общество (РВИО).

rvio. histrf.ru Курс молодого бойца

Всероссийский историко-просветительский форум РВИО пройдет с 11 по 15 октября в Волгоградской области при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Образование». Организаторы приглашают молодёжь от 18 до 30 лет пройти «курс молодого бойца» блогерам, журналистам и всем тем, кто занимается созданием просветительского информационного контента в Интернете.

Для участников готовится масштабная образовательная и досуговая программа с лекциями, практикумами, мастер-классами и спортивными состязаниями. Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, блогеры и журналисты, а также специалисты соцсети «ВКонтакте» и медиагруппы «Комсомольская правда». Эксперты будут помогать участникам освещать информационные события в условиях международной конфронтации, продвигать просветительский контент и учиться распознавать фейковые сообщения.

Также организаторы обещают вести трансляции с площадок форума.

Прошлый Всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» состоялся в Туле в апреле 2023 года. Его участниками стали 60 студентов из разных регионов России, в том числе и из новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем, как сообщало ИА Регнум, в Печорах Псковской области 14 июля открылся второй заезд Молодёжного историко-культурного форума «Истоки», участниками которого стали молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики в возрасте 18–35 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня, в День защиты детей, в России стартовал фестиваль «Движение Первых». В рамках фестиваля прошли несколько акций и проектов. В частности, был дан старт летнему этапу проекта «Университетские смены» и всероссийской акции «Книга другу». Гостям предложили принести книги, которые доставят в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики.