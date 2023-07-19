Москва, 19 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу о развитии проектов для гидов и экскурсоводов страны и их участии в международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM

С указанной инициативой выступил победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Савичев. Он рассказал президенту о новых образовательных программах и конкурсах для российских гидов и экскурсоводов и поблагодарил главу государства за поддержку.

«Благодаря платформе «Россия — страна возможностей» исполнилась и моя мечта: создать школу современного экскурсовода. Первые несколько десятков выпускников Школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп: экскурсоводы», которую мы запустили в Саранске в рамках полуфинала «Мастеров гостеприимства», работают по всей стране. Это полезно для начинающих и опытных специалистов», — рассказал Савичев.

Он предложил Владимиру Путину привлечь выпускников проекта в качестве экспертов и экскурсоводов в предстоящую международную выставку-форум «Россия». Президент поддержал эту идею.

«Я сегодня только с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм имеет характер взрывного роста. Конечно, государство обращает внимание на развитие инфраструктуры, но не в последнюю очередь [рост происходит] и благодаря таким людям, как Вы. Потому что это делает времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим, очень содержательным с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине, и это очень важно. Поэтому я желаю всяческих успехов», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент также поддержал идею учредить одноимённую премию («Россия — страна возможностей»). Финал и вручение премии могут быть проведены в 2024 году в Сочи.

Участниками программ АНО за пять лет его работы стали более 20 миллионов человек из более чем 150 стран мира, отметил глава государства в своём выступлении, выразив надежду, что работа организации и в будущем будет столь же энергичной и эффективной.

АНО «Россия — страна возможностей» — это открытая платформа для участия во всероссийских проектах, обучения новым навыкам и реализации своих талантов. Она была основана 22 мая 2018 года по инициативе главы государства Владимира Путина. Получить образовательный грант или поддержку своего проекта может каждый. Финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировку, первую работу, профессионального наставника, продвижение по карьерной лестнице, путешествия по России, грант на образование или реализацию собственного проекта и многое другое.