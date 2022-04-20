Москва, 19 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 19 июля под председательством президента России Владимира Путина показало, что за пять лет РСВ стало настоящей платформой, работающей с тем, что можно назвать человеческим капиталом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июля заявил Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.

АНО «Россия — страна возможностей»

«У меня такое впечатление, что все так или иначе прошли через РСВ или пишут на заявки на участие в их программах. Я встречал данные, что за время работы этой платформы через неё прошло порядка 20 млн человек из 150 стран. И очень широкий разброс по возрастам. Даже встречалась информация о том, что другие государства запрашивали о том, как создать аналогичны системы у них», — рассказал Корякин.

В связи с этим он отметил, что за последние три года социологи уже зафиксировали устойчивый тренд на рост уверенности в возможностях самореализации молодежи.

«Базовый момент — это назначение людей, которые прошли через программы РСВ, — сказал Корякин. — Я сам 20 лет назад участвовал в прототипе этого конкурса и победил в нём. И я могу сказать, что конкурс стал очень масштабным и технологичным».

По его словам, на заседании Наблюдательного совета главным стала фиксация роли РСВ в подготовке кадров.

«Важный момент также — это то, что люди благодаря через эти конкурсы и программы меняют свою жизнь. Кто-то попал на стажировку в компанию, в которую хотел, кто-то перешёл на государственную службу. Можно сказать, что выросла роль этой платформы в идеологической составляющей. Это ведь не только образовательный проект и кадровый лифт. Это ценностная категория важная для страны. Ты участвуешь в конкурсе не просто для того, чтобы поучаствовать, а для того, чтобы принести пользу», — пояснил Корякин.

Развивая эту мысль, он заявил, что можно говорить об «идеологической прокачке» тех людей, которые обозначают свой интерес к развитию страны, к развитию общечеловеческих ценностей, «а не квасного патриотизма».

«Президент также обратил внимание на развитие технологий и искусственного интеллекта. Ещё была беседа о современных компьютерных играх. Было сказано о том, что игровая индустрия может нести в себе образовательный потенциал. И обозначение позиции президента здесь очень важно для того, чтобы на игры тоже обращали внимание в рамках образования и просвещения», — подытожил Корякин.

Ранее президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета АНО «Россия-страна возможностей» (РСВ), где были подведены пятилетние итоги работы кадровой платформы и обозначены идеи для дальнейшего развития. За пять лет существования РСВ участниками 26 программ оказались больше 20 млн человек из более чем 150 стран мира.

Глава государства обратил внимание на данные ВЦИОМ, которые говорят о том, что в России выросла доля молодых людей, считающих достаточными условия для самореализации в РФ.

Также на этом заседании Путин отметил важность развития в России индустрии компьютерных игр, заметив, что это не только «колоссальный бизнес», но и то, что может нести образовательную и воспитательную функцию.

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Ещё в 2018 году в своём послании Федеральному Собранию Путин заявил, что «Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед». Весной того же года он подписал указ о создании АНО «Россия ― страна возможностей». Руководитель страны возглавил наблюдательный совет организации. С тех пор количество проектов платформы и их участников кратно выросло.