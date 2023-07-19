* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 19 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций американскую неправительственную организацию The Altai Project (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 19 июля сообщается на сайте ведомства.

Александр Щербак/ТАСС

Генпрокуратура РФ ранее признала деятельность The Altai Project нежелательной в России.

По информации ведомства, организацией руководит гражданка США Дженнифер Кастнер, а ключевым направлением её работы является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

Отмечается, что, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ и может нанести ущерб безопасности страны в экономической сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций латвийскую BDR Novaja Gazeta-Europe (организация, признанная в РФ нежелательной), которая является юридическим лицом «Новой газеты. Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной). Ранее Генпрокуратура признала, что статьи издания содержат ложную информацию о специальной военной операции и о якобы наличии в России массовых нарушений прав и свобод граждан.

5 июля Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF, организация, признанная в РФ нежелательной) в перечень организаций, нежелательных в России. Согласно оценке Генпрокуратуры, представители WWF под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения российских органов власти, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.