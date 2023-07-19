Каир, 19 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Обнаруженный в египетской провинции Кена тип лихорадки денге не передаётся от человека к человеку, сообщил 19 июля помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль в телевизионной программе «Калима ахира».

Он подчеркнул, что выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена.

По его словам, слухи о том, что он заразен, поддерживаются только некоторыми недобросовестными пользователями социальных сетей. В этой связи он обратился к гражданам с просьбой не создавать панику и не идти на поводу у недобросовестных пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию.

Также Кандиль опроверг информацию, что в районе, где выявлены случаи заболевания, может быть введён карантин. «Никаких карантинных мер не вводится, а период лечения не превышает недели», — пояснил помощник египетского министра.

Он отметил, что причиной возникновения очага лихорадки денге в одном из населённых пунктов египетской провинции, расположенной южнее Каира, была стоячая вода и сточные воды, которые при высокой температуре воздуха стали естественным инкубатором огромной популяции комаров, переносчиков вируса лихорадки денге.

В том районе, добавил Кандиль, распыляются пестициды, чтобы не допустить дальнейшего распространения насекомых.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля Минздрав Египта сообщил, что в населённом пункте Эль-Аликат провинции Кена у группы местных жителей были выявлены симптомы неизвестной болезни. Заболевшие жаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

Отмечалось, что на симптомы неизвестной болезни пожаловались как минимум 200 человек, но болезнь быстро распространяется. Часть жителей пытаются покинуть деревню, чтобы спастись от «призрака болезни».

Для изучения жалоб в населённый пункт были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. У ряда заболевших была выявлена лихорадка денге.

17 июля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России нет неизвестной египетской болезни, но лихорадка Денге встречается. В ведомстве добавили, что до 2019 года фиксировалась тенденция к росту количества завозных случаев лихорадки Денге, с 2020 года число заболевших снижается.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил ИА Регнум, что природа заболевания, распространяющегося из Египта, пока точно не определена, но чтобы минимизировать риски заражения и распространения заболевания в России, лучше пока воздержаться от поездок в эту страну.