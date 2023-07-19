Москва, 19 июля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы государства, производство игр — это многомиллиардный бизнес, но выручка в нём не должна стоять на первом месте.

«Самое важное — это не деньги. Это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя», — сказал Путин.

Он отметил, что игра должна помогать воспитывать человека в рамках общечеловеческих ценностей и патриотизма, но не «квасного», а основательного с гуманитарной точки зрения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что по степени важности для страны — не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проекты СССР.