Москва, 19 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В России появились горячая линия и чат-бот для тех, кто пострадал или застрял в пробке из-за теракта на Крымском мосту. Об этом рассказала руководитель федерального агентства «Росмолодежь» Ксения Разуваева.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Горячая линия движения «Мы вместе» работает в круглосуточном режиме. Позвонив по номеру 8-800-200-34-11, каждый человек сможет получить психологическую поддержку, справочную информацию и необходимую помощь.

«Если вам нужна психологическая поддержка, то вас сразу переведут на нужного специалиста. Те, кто сейчас находится в Крыму, на горячей линии смогут получить информацию о возможных маршрутах выезда с полуострова или о продлении срока размещения в гостиницах. Также по телефону смогут помочь сориентироваться в пути тем, кто выбрал проезд с полуострова или к нему через новые регионы», — поделилась Разуваева.

При проезде через новые российские регионы — Донецкую Народную Республику, а также Херсонскую и Запорожскую области по телефону горячей линии смогут, например, помочь в навигации, оказании медицинской помощи, рассказать о местах размещения на ночлег или где получить помощь с ремонтом автомобиля.

Кроме того, общественная организация «Народный фронт» создала в Telegram специальный чат-бот @navigator_nf_bot. Он будет особенно полезен автомобилистам при планировании маршрута через ДНР. С помощью чат-бота можно узнать о загруженности пропускных пунктов на выезде из ДНР, между Донбассом и Ростовской областью, получить информацию о количестве машин до пропускного пункта и скорректировать маршрут. Также через вкладку «обратная связь» можно сообщить о проблемах, с которыми пришлось столкнуться при прохождении пункта досмотра. Данный чат-бот также доступен круглосуточно.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться ежедневно с 21:00 до 5:00. Он отметил, что в приоритетном порядке через паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, потом грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, легковые автомобили начали переправлять 17 июля на пароме через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра.

В ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной. Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица, сказал глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента информировал, что автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Ранее проезд был только в дневное время из-за комендантского часа. Теперь же, отметил Хуснуллин, выехать из Крыма и Ростовской области будет возможно без проверки документов, а на въезде в Ростовскую область — с ускоренной проверкой.