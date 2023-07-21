Москва, 21 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Рельеф местности в районе Стамбула не такой, чтобы там могло возникнуть большое цунами, считает Рубен Татевосян, заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум, оценивая сообщение турецких властей, которые предупредили, что начнут готовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Татевосяна, обеспокоенность властей Турции вполне можно понять, потому что в феврале 2023 года на юго-востоке этой страны уже произошло разрушительное землетрясение, которое унесло колоссальное количество человеческих жизней.

«Оценки доходят до 55 тысяч. Это была грандиозная катастрофа. Этот пример достаточно свеж в памяти турецких властей, и поэтому, конечно же, их обеспокоенность вполне оправданна», — констатировал Татевосян.

Кроме этого примера, есть и другие соображения, которые заставляют турецкие власти очень серьёзно относиться к таким прогнозам. Как объяснил сейсмолог, Стамбул находится в очень сейсмоактивном районе, по сути, это продолжение Северо-Анатолийского разлома, который тянется на многие сотни километров через Мраморное море. Землетрясения на этом разломе уже были.

«В том числе очень серьёзное магнитудой 7,8 — так называемое Эрзинджанское землетрясение 1939 года», — напомнил учёный.

При этом он подчеркнул, что сам скептично относится к прогнозам землетрясений. По его словам, к этому не следует относиться как к некой отлаженной, рутинной процедуре вроде метеорологических прогнозов.

«Это пока научная проблема, которая не вышла ещё на стадию инженерно-рутинной реализации, как, например, это произошло с метеорологическими прогнозами. Время и величина ожидаемого события пока неопределённые, но сам факт того, что Стамбул находится в сейсмоактивном регионе, несомненен», — подчеркнул Татевосян.

Кроме того, эксперт ответил на вопрос о том, может ли землетрясение в районе Стамбула привести к появлению цунами. Он объяснил, что, во-первых, цунами вызывает не любое землетрясение. Там должна быть достаточно большая магнитуда на небольшой глубине под дном океана или моря. Во-вторых, необходима значительная компонента вертикального движения — так, чтобы оно работало, как поршень, выталкивая большой объём воды, который бы стал волной цунами.

«Но, кроме того, должна быть соответствующая геометрия береговой линии. И я не уверен, что в районе Стамбула есть такая ситуация для возникновения большой волны цунами. Но небольшую волну нельзя исключить», — подытожил Татевосян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря в ближайшее время может случиться мощное землетрясение магнитудой выше 7. По его словам, при наихудшем исходе сильный негативный экономический эффект от землетрясения ощутит вся Турция, так как порядка 35% её ВВП обеспечивает Стамбул. В некоторых районах этого города уже вывешены планы эвакуации на случай угрозы цунами.

В конце апреля 2023 года в турецкой провинции Малатья уже произошло землетрясение магнитудой 4,3. В начале апреля это же случилось в провинции Адыяман. 21 июля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0.

А по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение, которое случилось в Турции 6 февраля 2023 года, унесло жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадали 107 тысяч 204 человека.