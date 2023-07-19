Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев задержан после обысков в Москве по делу о мошенничестве, сообщила 19 июля «Фонтанка. ру».

Александр Щербак/ТАСС Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев

По её данным, в отношении Лавленцева 17 июля возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он обвиняется в хищении порядка трёх миллиардов рублей.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года счета бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга были арестованы почти на миллиард рублей по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс».

Владимир Лавленцев был вице-губернатором по ЖКХ Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. С 2010-го по июнь 2013 года — возглавлял совет директоров «АРКС». С ноября 2015 по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по городу Москва аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. С октября 2020 года — генеральный директор компании «Стройтрансгаз» (СТГ).

На данный момент Лавленцев числится собственником трёх компаний, не связанных со строительством: ООО «К. З», ООО «Рассвет» и ООО «Магеллан».