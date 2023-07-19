Баксан, Кабардино-Балкария, 19 июля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Взрыв в кафе произошёл в городе Баксане в Кабардино-Балкарии. об этом 19 июля сообщает Telegram-канал «112».

ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Взрыв в кафе

В результате взрыва в кафе «Дельмар» выбиты окна и двери. Ранения получили три человека, они госпитализированы.

Отмечается, что причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля на 1-й улице Текстильщиков в Москве произошёл хлопок газа. В одной из квартир взорвалась газовая плита, там выбило окна. В результате ЧП никто не пострадал.