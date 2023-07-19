Москва, 19 июля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который ранее приобрёл в ЦУМе брендовые вещи по ценам в 846 раз ниже их фактической стоимости из-за сбоя на сайте магазина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Гражданин купил предметы одежды через мобильное приложение на сайте ЦУМа, но получил уведомление о невозможности доставки товара. Он обратился в суд с требованием предоставить заказанный и оплаченный товар, а торговая компания подала встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, мотивировав это тем, что на сайте ЦУМа произошел технический сбой, и цены на товары отображались некорректно.

ЦУМ выиграл дело в первых трёх инстанциях, но Верховный суд отменил их решения и вернул дело на пересмотр.

«Анохин С. Н. оформил заказ товаров и, оплатив их стоимость, осуществил акцепт оферты на заключение договора купли-продажи. То есть договор между сторонами был заключен, в связи с чем у продавца ОАО «Торговый дом ЦУМ» возникла обязанность по передаче товара покупателю», — сказано в определении Верховного суда.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с ИА Регнум отметил, что одним из минусов маркетплейсов является то, что они становятся удобным полем для деятельности мошенников. Чтобы обезопасить себя от покупки контрафакта, необходимо соблюдать ряд простых мер, отметил эксперт.