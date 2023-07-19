Симферополь, 19 июля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться ежедневно с 21:00 до 5:00. Об этом 19 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своём Telegram-канале.

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«Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 18:00 и не ранее 5:00, т. к. с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что в приоритетном порядке через паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, потом грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

По его словам, все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организуют транспортировку пассажиров по схеме «автобус — электричка — автобус».

Лукашенко добавил, что по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, легковые автомобили начали переправлять 17 июля на пароме через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра.

17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована.

18 июля было принято решение временно приостановить работу Керченской паромной переправы из-за погодных условий.