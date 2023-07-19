Москва, 19 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. От системы так называемых паспортов болельщика (Fan ID) в футболе пока не планируется отказываться, а в хоккее её вводить не будут. Об этом 19 июля заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальное интернет-представительство президента России

На вопрос, планируется ли отказаться от Fan ID в футболе, Чернышенко ответил: «Не планируется. Причин для этого мы не видим».

Он добавил, что эта система была введена исключительно из-за безопасности болельщиков. По его словам, статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов.

Вице-премьер отметил, что в хоккее эту меру вводить и не планировалось, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей.

Как сообщало ИА Регнум, закон о допуске на футбольные матчи только по Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. В марте 2023-го глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв (ЛДПР) признал, что в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям, и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз. При этом он подчеркнул, что винить во всём Fan ID нельзя.

Тогда же президент России Владимир Путин дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая. Доступ на матчи упростят для детей, инвалидов и пенсионеров.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также отметил, что система карты болельщика должна быть скорректирована, так как вызывает «много нареканий». В качестве примера Медведев привёл ситуацию, когда семью не пустили на футбольный матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID.

Верховный суд России 18 апреля признал, что введение Fan ID на футбольных матчах соответствует Конституции РФ и не нарушает права граждан.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее оформление Fan ID для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии.