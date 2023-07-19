Москва, 19 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею учредить премию «Россия — страна возможностей» и провести её в Сочи в 2024 году.

Kremlin.ru

«Идея очень хорошая, и премия — хорошая идея. И совместить её с тем, что сейчас у нас планируется в области молодёжи и международного движения в Сочи», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

В свою очередь заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что это хорошая идея, и пообещал провести финал в Сочи.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания президент также заявил, что участниками программ Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» за пять лет стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира. По его словам, мероприятия в рамках совета направлены на то, чтобы поддержать человека и помочь ему самореализоваться.