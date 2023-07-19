Москва, 19 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подростков, которые избили мужчину в парке Горького в Москве. Об этом сообщил 19 июля руководитель пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в полиции начали проверку из-за появления в Сети видеозаписи с группой молодых людей, сделанной в парке. На кадрах молодые люди подошли к одному из посетителей, сидевшему на скамейке. Один из них нанёс мужчине сильный удар ногой в голову. Мужчина упал и какое-то время не поднимался.

В полиции установили, что инцидент произошёл 12 июня, участвовали в нём молодые люди 2006 и 2007 года рождения. На установление их личностей и задержание ушло менее суток, заявил Васенин в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой ведомства.

Источник ИА Регнум в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший Андрей Б. 1999 года рождения обратился в полицию 18 июля с заявлением о причинении ему телесных повреждений.

Сотрудники полиции в тот же день установили причастность к совершению этого преступления Аскарали О., российского гражданина 2006 года рождения, проживающего в Москве.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нападения на мужчину в парке.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в подмосковной Электростали двое мужчин напали на 19-летнего юношу из-за его причёски. Его ранили ножом, а потом стали срезать волосы вместе с кожей головы. Раненого госпитализировали. Первого нападавшего вскоре задержали, второго позднее поймали в городе Обнинске Калужской области.

В отношении нападавших следователи возбудили уголовное дело, им предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Решением суда от 12 июля оба помещены под стражу на два месяца.