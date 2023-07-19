Кейптаун, 19 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Власти ЮАР и России достигли совместного решения о том, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе 2023 года, заявили 19 июля в офисе президента ЮАР.

Алексей Никольский/РИА Новости

Представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров, отметили также в офисе президента ЮАР.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — сказано в сообщении на официальном сайте офиса президента ЮАР.

Ранее президента ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что если власти ЮАР арестовали бы Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, это было бы равносильно объявлению войны России.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

Решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ. При этом ЮАР признаёт юрисдикцию МУС. К участию в саммите БРИКС власти этой страны приглашали ранее в том числе и Владимира Путина.