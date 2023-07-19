Москва, 19 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Россия готова для введения безвизовых поездок туристических групп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил 19 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он уточнил, что этот вопрос был проработан на российско-китайской межправкомиссии, и китайская сторона поддержала эти инициативы.

«Сейчас организованными группами туристическими это уже осуществляется, но нужно полностью снять барьеры для наших туристов», — сказал он, отвечая на вопрос о безвизовом туристическом обмене с Китаем.

Как передавало ИА Регнум, ранее на сложности работы в отсутствие действия безвизовых договорённостей жаловались российские туроператоры. Сообщалось, что ситуация изменится после того, как Минэкономразвития получит от курирующего туризм китайского ведомства перечень туркомпаний, которые выразили готовность отправлять группы в Россию в рамках безвизовых договорённостей. Список будет направлен в пограничную службу.

В феврале источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития сообщили, что соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие.

Когда безвизовый коридор начнёт работать в полной мере, пока неизвестно.

В январе посольство РФ в КНР сообщило, что число граждан Китая, желающих получить российские визы, растёт. Уточняется, что с начала 2023 года российским посольством в Китае было выдано 1200 виз. За аналогичный период минувшего года число виз составляло 582.