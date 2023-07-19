Вашингтон, 19 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Власти Киргизии усилили контроль за экспортными поставками военной продукции и товаров двойного назначения, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота», — передает агентство.

Отмечается, что это произошло после визита представителей США, Евросоюза и Великобритании в Киргизию в марте–апреле 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против Киргизии из-за поставок в Россию ряда товаров, экспорт которых уже ограничен санкциями американскими санкциями.

Это может быть обусловлены не только недовольством США из-за продолжающихся тесных торгово-экономических связей Бишкека с Москвой, но и желанием США возобновить работу своей военной базы в Киргизии.