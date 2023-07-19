Череповец, Вологодская область, 19 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Отечественные IT-решения для предприятий химической промышленности представили на череповецком комплексе «ФосАгро». Как сообщает пресс-служба компании, при поддержке АНО «Цифровая экономика» здесь прошел первый демодень индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия». Представители центра компетенций говорили о реализации особо значимых проектов, применяемых технологиях, продемонстрировали готовые решения и обсудили ключевые потребности отрасли.

Пресс-служба «ФосАгро» Демодень ИЦК

В июле 2022 года в России было сформировано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Основная задача, которая ставится перед ними, — обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов.

Вместе с «ФосАгро» в индустриальный центр компетенций «Химия» входят более 20 компаний. В деловом портфеле ИЦК «Химия» сегодня девять особо значимых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений.

«Участники ИЦК демонстрируют высокий уровень кооперации и экспертности при подготовке особо значимых проектов. Работа в рамках ИЦК «Химия» уже дает свои результаты — это не только количественные показатели в форме особо значимых проектов, но и качественно новый уровень цифровизации всей отрасли», — отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, приветствуя участников форума.

Модератором первого демодня ИЦК «Химия» стал Кирилл Киреев, заместитель директора по развитию АНО «Цифровая экономика».

Химическая промышленность требует современных наукоемких решений, это технологически сложная отрасль экономики. Алексей Грибков, директор череповецкого комплекса «ФосАгро», отметил, что компания двигается в авангарде поиска и применения передовых отечественных разработок в сфере управления производством.

«Работа по поиску новых решений ведется под эгидой Индустриального центра компетенции «Химия», «ФосАгро» принимает в ней активное участие. В качестве якорного заказчика мы представили коллегам проекты создания ключевых систем: автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов», — сказал Алексей Грибков.

Пресс-служба «ФосАгро» Демодень ИЦК

Он поблагодарил правительство в лице Минпромторга и Минцифры за содействие и выразил уверенность в том, что форум станет площадкой для плодотворной работы, которая определит темпы развития химической промышленности на годы вперед.

Темпы действительно заданы хорошие: и промышленники, и специалисты IT-технологий стараются создать отечественные решения, не уступающие, а в чем-то и превосходящие западные аналоги. Эти серьезные вызовы становятся драйверами для развития, как российских цифровых продуктов, так и для тех отраслей экономики, где они применяются. Эту мысль в своем выступлении развил Сергей Диденко, директор по ИТ компании «ФосАгро»: «Довольно продолжительное время было принято говорить, что инновации и технологические новинки становятся залогом движения вперед, драйвером развития экономики. Появились мобильные устройства, мир поменялся, коммуникации изменились, появились новые решения. На самом деле, как показало время, драйвером развития становятся «черные лебеди». Посмотрите, как сильно ковидные ограничения отразились во всех сферах жизни, в сфере ИТ, в сфере управления компаниями. Ковид поменял отношение и к принципам организации работы, и к принципам коммуникации. Сегодня очередной «черный лебедь», очередной вызов. И он привел к тому, что наши отечественные производители получили серьезный дополнительный вектор и импульс развития. Работа, которая была проведена за год, уже принесла результаты. Видно, как компании-партнеры, как компании-заказчики стали меняться и плотно вошли в процессы импортозамещения. И здесь ИЦК как инструмент совместного взаимодействия и работы — самый эффективный метод, предложенный правительством. Мы сделаем все, чтобы работа была максимально продуктивной и результативной. «Черные лебеди» перекрашиваются в белый цвет благодаря людям, которые собрались в этом зале».

Пресс-служба «ФосАгро» Демодень ИЦК

Подробно о том, как на Череповецком производственном комплексе внедряются АСУП и АСУТП, в ходе круглого стола по этой тематике рассказал начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Черкасов. «ФосАгро» выступает якорным заказчиком в проектах создания этих ключевых систем для химических холдингов.

«Ни одно химическое производство не обходится без автоматизации. Для холдинговых компаний критически важно обеспечить сквозной сбор данных от датчика до показателей поддержки принятия решений. Это невозможно без высокопроизводительных современных информационных систем. Уход производителей из недружественных стран поставил перед отраслью новые вызовы — поиск отечественных решений, обеспечивающих устойчивое развитие компаний и их информационную безопасность. Работа ведется с лета 2022 года. Как лидер отрасли ФосАгро выступает якорным заказчиком в проектах создания ключевых систем — АСУТП для сложных химических производств и АСУП для химических холдингов. Наша миссия заключается в создании именно отраслевых решений. Они будут востребованы не только в рамках одной или нескольких компаний, но в целом в отрасли или даже в нескольких отраслях (например, непрерывные циклы производств и нефтехимии и металлургии)», — рассказал Сергей Черкасов.

ИЦК стал важной площадкой отраслевого и межотраслевого взаимодействия, отметил директор по информационным технологиям «ЕвроХим» (компания председательствует в ИЦК «Химия») Андрей Бурлуцкий.

«Совместная работа над выстраиванием ИТ-ландшафта позволит сформировать единые требования для проектов и отобрать лучшие для отрасли решения. Мы активно взаимодействуем в рамках синхронизации разработок с другими ИЦК, это позволяет укрупнять проекты и ускорять их реализацию», — подчеркнул Андрей Бурлуцкий.

Мероприятие продолжило серию стратегических сессий, целью которых является актуализация действующих и утверждение новых направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы на период до 2030 года в соответствии с дорожной картой, утвержденной вице-премьером Дмитрием Чернышенко в декабре 2022 года.

Итог демодня подвёл Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: «Отрадно, что практика демодней показала свою востребованность. Благодаря выработанному формату проведения таких встреч о достижениях ИЦК могут узнать все большее количество заинтересованных компаний, разработчиков и стартапов», — подчеркнул руководитель компании, которая выполняет функции проектного офиса по 6 дорожным картам высокотехнологичных направлений развития.