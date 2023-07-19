Симферополь, 19 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. На выезде из Крыма введён временный упрощённый порядок пропуска транспортных средств, время прохождения контроля на выезде из Крыма в Херсонскую область не превышает 10 минут, сообщили 19 июля в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

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В погрануправлении добавили, что автомобильные пункты пропуска «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск» на севере Крыма при выезде в Херсонскую область продолжают работать в штатном режиме.

«Пропуск лиц и транспортных средств не прекращался», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также уточняется, что пограничники за сутки после теракта на Крымском мосту пропустили через пункт пропуска «Джанкой» в 2,5 раза больше транспорта, чем сутками ранее.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной. Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица, сказал глава государства.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что предварительная стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.