Москва, 19 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Тот факт, что Польша, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, в очередной продемонстрировал Киеву, что Европейский союз думает о собственных интересах. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июля заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что политически неангажированным украинцам давно стало ясно, что крайне прагматичный и эгоистичный подход Европейского союза к своим корыстным интересам всегда будет преобладать над желанием как-то посодействовать Украине в решении её важных проблем. Причём, как полагает Гутенёв, такое поведение стран ЕС разочаровывает всех украинских граждан. Их наивные ожидания того, что в Европе их примут как равных, рассеялись.

«Если бы не сверхжёсткий полицейский режим, который прикладами загоняет украинцев в армию, то свободное волеизъявление показало бы, что Украина не только не заинтересована в том, чтобы входить в Европейский союз, но может только мечтать о возврате к той конфигурации, когда вместе с Белоруссией, Казахстаном и Россией имела большой рынок сбыта и огромные возможности производственной кооперации», — сказал парламентарий.

По его словам, сейчас на Украине тяжёлые отрасли промышленности и переработка практически перестали существовать, и Киев нужен Западу даже не как сырьевой придаток, а как инструмент, который сдерживает динамичное развитие России. Но этот инструмент срабатывает плохо.

«Запад сбросил маски, но наши промышленники и наши сельхозпроизводители воспринимают данную санкционную ситуацию как огромное окно возможностей. Причём не просто для импортозамещения, а для обретения технологического суверенитета», — подытожил парламентарий.

В свою очередь Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова констатировал, что проблема с поддержанием фермеров и агрохолдингов Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии ухудшается. В первую очередь сказываются погодные аномалии, а во-вторую — сильное удорожание энергоресурсов и удобрений. Оба фактора значительно повлияли на число сельхозпроизводителей. Тенденция идёт к максимальной оптимизации, а это возможно только путём объединения и укрупнения.

«Совокупно число фермерских хозяйств там за 15 лет сократилось почти на 40%», — пояснил Тимофеев.

В такой ситуации для ряда стран Восточной Европы Украина оказывается серьёзным конкурентом. Более того, поставки дешёвой украинской сельхозпродукции сказываются на благополучии европейских фермеров и способствуют сокращению их количества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Александра Зубца, несмотря на обещания поддерживать Украину, Восточная Европа оказалась не готова жертвовать ради этого собственным сельским хозяйством. Для Украины такое поведение восточных европейцев — это «пощечина и оскорбление», так как Киев расстался с иллюзией, что его поддерживает весь мир.

Кроме того, есть мнение, что поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши обозлили местных фермеров. Эксперты констатируют, что в той же Польше украинская сельхозпродукция стала взрывоопасным политическим вопросом.

А представители венгерского правительства заявили, что поставки продукции с Украины по демпинговым ценам навредили местным фермерам, поломав ситуацию на рынке.