Москва, 19 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Лимит на революции в России был исчерпан в ХХ веке, заявил 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глав государства иронически прокомментировал выступление одного из участников встречи, обратив внимание на использование им слова «маёвка».

«Что касается маёвки. Надеюсь, что это маёвка, которая не приведёт к революции. Лимит на революции у нас уже в прошлом веке [был] исчерпан, выбран полностью», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО также заявил, что у России много друзей на Западе, но элиты западных стран обладают монополией на власть и злоупотребляют этой монополией.

Глава государства также выразил добрые пожелания победителю второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Илье Штокману, который принял решение отправиться на фронт добровольцем, пожелал успехов его сослуживцам и выразил уверенность, что именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России.