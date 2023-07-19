Москва, 19 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Несмотря на заявления о необходимости поддерживать Украину, Восточная Европа оказалась не готова жертвовать ради этого собственным сельским хозяйством. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июля заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Так он оценил декларацию о запрете ввоза зерна с Украины, которую подписали Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По словам экономиста, такое решение никак не скажется на украинской экономике, потому что украинской экономики больше нет.

«Украина сейчас похожа на Пруссию времен Фридриха Великого, которая вела Семилетнюю войну за чужие деньги. По её территории ходили самые разные войска: русские, австрийские, французские, а на возможности Фридриха вести войну это никак не сказывалось, потому что он воевал на английские дотации. И вот та же самая история с Украиной», — сказал Зубец.

Он обратил внимание на то, что Польша, Венгрия, Румыния и прочие не возражают против того, чтобы Западная Европа получала транзитом украинское зерно, но категорически против того, чтобы оно оседало на их территории. Такое поведение объясняется страхом потерять собственное зерновое хозяйство.

Поэтому, как полагает Зубец, не исключено, что украинцы будут транзитом поставлять своё зерно в порты на Балтике, откуда оно потом станет расходиться по всему миру.

«Помощь Киев получает, но Восточная Европа не хочет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины. Если бы её зерно шло в Восточную Европу, то там возникли бы социальные проблемы. Иными словами, дружба дружбой, а табачок врозь. Для Украины такое поведение восточных европейцев — это, по сути, пощечина и оскорбление. Потому что Киев считал, что весь мир с ними, но оказалось, что это не совсем так», — констатировал Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше назвали шокирующими объёмы ввозимого на её территорию украинского зерна. Есть расчёты, которые показывают, что в 2022 году этот показатель вырос в 168 раз, если сравнивать с 2021 годом. Некоторые эксперты не исключают, что такое развитие событий может обернуться крахом польских фермеров.

В свою очередь Европейская комиссия уже продлила запрет на ввоз зерна с Украины в приграничные страны. Кроме пшеницы это касается рапса и подсолнечника.