Хельсинки, 19 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Финляндия решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года, сообщила 19 июля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сказано в заявлении, которое приводит ТАСС, решение России от 6 июля о закрытии генерального консульства Финляндии с 1 октября 2023 года стало асимметричной контрмерой на ранее объявленную Финляндией высылку российских дипломатов.

«В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления вступить в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов, а также затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

Помимо этого, Финляндия объявила о планах ужесточить въезд в страну даже для владеющих недвижимостью в стране россиян. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва это учтёт, но назвала решение Хельсинки уроком для всех, кто сохранил иллюзии относительно владения собственностью на Западе.

В качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.

После этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна может закрыть российское консульство в городе Турку. Он назвал это равноценным ответом. Позднее Финляндия также объявила об ужесточении правил въезда для россиян, в частности, бизнесменам запретят транзит в другие страны, владельцев недвижимости обяжут обосновывать причины присутствия в стране, а абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени.