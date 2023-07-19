Белгород, 19 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью сбит беспилотник. Об этом 19 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в Валуйском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбит БПЛА на подлёте к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Гладков сообщил, что окраина посёлка Шамино в Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ, пострадали пять человек. Бригадами скорой помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Четверо получили ранения лёгкой степени тяжести.