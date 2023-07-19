Москва, 19 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В 2024 году расходы федерального бюджета превысят запланированные показатели, заявил журналистам 19 июля министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Могут. И превысят», — так министр ответил на вопрос о том, могут ли расходы превысить установленные показатели.

Конкретные показатели превышения пока не установлены, вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве, отметил также Силуанов.

По его словам, увеличить расходы федерального бюджета позволяет улучшившаяся макроэкономическая ситуация и вероятный как в 2023-м, так и в 2024 году рост доходов.

Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы предполагает, что доходы бюджета в 2024 году составят 27,24 трлн рублей, расходы — 29,43 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года на заседании правительства об исполнении бюджета за первый квартал премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что бюджет России становится более устойчивым, а объёмы доходов от несырьевых отраслей реального сектора экономики растут.

Доля доходов от несырьевого сектора в бюджете составила около 70%, отметил Мишустин, подчеркнув, что экономика страны сохранила положительную динамику, несмотря на давление непростых внешних условий.