Брюссель, 19 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине. Об этом 19 июля заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Zuma\TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать», — сказал Лула да Силва.

Он добавил, что необходимо создать группу стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент.

Также президент Бразилии выступил с критикой в адрес главы Чили Габриэля Борича, призвавшего лидеров латиноамериканских государств осудить Россию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на саммите Евросоюза и СЕЛАК возникли противоречия из-за позиции по Украине. Стороны так и не смогли договориться, несмотря на несколько раундов переговоров. Причём среди участников выражались опасения, что по итогам саммита и вовсе может не быть какого-либо совместного заявления. Участники встречи заметно смягчили формулировки по Украине — от «решительного осуждения» до «выражения беспокойства».