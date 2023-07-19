Москва, 19 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Москве пассажирка метро ударом ноги разбила створку турникета из-за ссоры с молодым человеком, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в вестибюле станции «Проспект Мира». 31-летняя женщина ударила ногой по створке турникета, разбив её.

«Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться», — сообщили в надзорном ведомстве.

Действия женщины квалифицированы по статье о вандализме, ей грозит вплоть до трёх месяцев ареста.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее шестеро молодых людей предстали перед судом за «стриптиз» в московском метрополитене. За обнажённый проезд в подземке трое парней и трое девушек в возрасте от 19 до 29 лет получили административные аресты и штрафы. Согласно видеозаписи с показаниями задержанных, молодые люди сняли с себя одежду в поездке на спор.