Москва, 19 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Западу совместно с Украиной придётся смириться и признать, что новые регионы уже по праву стали частью России, иного пути у них нет. Так член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ИА Регнум прокомментировал статью в издании The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором говорится, что Украине и её западным союзникам придётся пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ. Автор материала пишет, что западным правительствам необходимо подготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления ВСУ. Тем более что будущие холода будут играть на руку российским войскам. Также в США в самое ближайшее время начнётся подготовка к президентским выборам, и времени на Украину и ее поддержку станет значительно меньше.

Сенатор Цеков отметил, что данная публикация может оказывать некоторое влияние на западных политиков — обратить их внимание на очевидные проблемы контрнаступления ВСУ, осознать неизбежность проигрыша украинских сил. Однако для России в материале описывается довольно очевидный итог.

«Для нас это не значит ровным счётом ничего. Мы приняли в своё время решение и вернули в состав России законные территории, причём вернули лишь часть законных территорий. Уверен, что вернём и другие территории. А всем остальным придётся это признать, у них нет другого выхода», — заявил Цеков.

По словам сенатора, всё мировое сообщество уже давно осознало утопичность планов на украинское контрнаступление, и подобные публикации зарубежных изданий только подтверждают это. К тому же запасы терпения у партнёров Киева постепенно истощаются, что показал прошедший в Вильнюсе саммит НАТО. Поэтому, как заметил сенатор, признание российских субъектов будет не уступками, а совершенно очевидным итогом смирения.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что контрнаступление украинских войск будет медленным, долгим, сложным и кровопролитным, у него будет высокая цена. Милли не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии обороны российских войск.

Ранее издание Politico писало, что Запад может устать от бесконечных требований президента Украины Владимира Зеленского и заставит того пойти на переговоры с Россией. В ответ на это член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик согласился, что к осени 2023 года терпение западных хозяев киевского режима может лопнуть. Законодатель подчеркнул, что усталость от киевского режима накапливается, и если в благоприятных «погодных условиях» киевский режим не в состоянии продемонстрировать хотя бы какие-то результаты, то что говорить «о дождливой и холодной осени».

16 июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что отношение к ситуации на Украине в НАТО постепенно меняется. По его словам, у ряда стран уже нет уверенности, что вооружённый конфликт приведёт к выгодному для альянса результату.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров и если Запад в самом деле стремится к миру, то ему достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.