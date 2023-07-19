Суровикино, Волгоградская область, 19 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В городе Суровикино Волгоградской области 14-летний подросток скончался во время драки, сообщила 19 июля пресс-служба прокуратуры региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, 18 июля вечером на улице Орджоникидзе между потерпевшим и 18-летним местным жителем произошла ссора, в ходе которой последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным, причиной смерти явилась тупая травма грудной клетки.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля в Октябрьском районе Пермского края подросток облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджёг. Сообщалось, что полуживая пострадавшая была брошена у железнодорожных путей, её увидел машинист проезжающего поезда и вызвал сотрудников экстренных служб.

Врачи больше недели боролись за её жизнь, девушка получила 90% ожогов тела. Однако 18 июля стало известно, что она скончалась.

В отношении подростка, поджёгшего свою знакомую, возбудили уголовное дело о покушении на убийство.