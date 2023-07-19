Белгород, 19 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Школы в Белгороде будут с 1 сентября обучать детей в очном формате, детские сады откроются с 1 августа. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 19 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM

В мэрии уточнили, что с началом учебного года в очном формате заработают 48 общеобразовательных учреждений. Они примут около 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников.

Отмечено также, что в десяти школах завершается капитальный ремонт. Почти на 300 млн рублей закуплены мебель, компьютерное и технологическое оборудование, учебники и наглядные пособия.

Все 67 городских детских садов выйдут с 1 августа на полноценный режим работы.

В администрации города подчеркнули, что главная задача в новом учебном году — усиление мер антитеррористической защищённости и отработка алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о переводе на дистант школ в приграничных с Украиной районах. В марте он заявил, что дистанционное обучение сохранится до конца учебного года на этих территориях, а также в Белгороде, Новом Осколе и Мелихово.