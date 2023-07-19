Москва, 19 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Следствие попросило суд арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, связанного с Telegram-каналом «Кремлёвская прачка», сообщили 19 июля в Тверском суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали РИА Новости в суде.

Уточняется, что Савинский работает переводчиком в ООО «Ветеран».

Как передавало ИА Регнум, полицейские ранее задержали двоих жителей Москвы, которые подозреваются в вымогательстве, совершённом в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. МВД 19 июля опубликовало видео задержания фигурантов этого дела.

Ими оказались администратор популярных Telegram-каналов Михаил Поляков и его помощник Александр Санин. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи», подозревается в вымогательстве у компании «Ланит» — лидера российской отрасли информационных технологий.

По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы Поляков получил у АО «Ланит» 40 млн рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и её руководству.

Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет.