Москва, 26 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Уникальный образовательный проект «Код будущего» открывает новый набор на курсы подготовки IT-специалистов. В этом году бесплатно получить необходимые в IT навыки и практические знания смогут не только школьники 8–11-х классов, но и студенты колледжей.

joffi Компьютерный код

Изначально программа в рамках национального проекта «Цифровая экономика» была запущена в 2022 году для учащихся 8–11-х классов. Благодаря ей ребятам открылась возможность бесплатно изучить современные языки программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие.

«Код будущего» быстро набрал популярность, и в первый год на курсы записалось почти 130 тыс. школьников. При этом в планах у федерального проекта обучить к 2030 году не менее 1,2 млн ребят.

Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезным дефицитом IT-специалистов, вопрос подготовки программистов с юных лет становится актуальным как никогда. Сложно представить отрасль экономики, где бы не требовалось написание программных продуктов и их использование.

«С 2023 года возможности «Кода будущего» значительно расширятся. Во-первых, принять участие смогут не только школьники 8–11-х классов, но и студенты колледжей и техникумов, в том числе непрофильных специальностей. Новички познакомятся с ИТ-разработкой на самых востребованных языках, а ребята с продвинутым уровнем подготовки улучшат свои навыки на более углубленных курсах. С этого года все участники будут сдавать единое вступительное испытание для распределения в подходящие группы по одному из трех уровней сложности. На старте проекта доступны более 60 программ от ведущих вузов и ИТ-компаний, отобранных оператором проекта Университетом 2035. Появится много новых курсов, в программе которых есть не только изучение ИИ, разработки игр и приложений, но и программирование для юристов, журналистов и врачей. На каждом курсе ребята разработают собственные цифровые продукты. Как и в прошлом году, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» обучение для ребят будет бесплатным. Подать заявку можно уже сейчас, само обучение начнется в новом учебном году», — отметил ректор Университета 2035 Вадим Медведев.

В этом году возможность получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах, конкурсах и хакатонах а также помогут определиться с выбором будущей профессии, смогут свыше 140 тыс. как школьников, так и студентов колледжей.

Прием заявок продлится до 30 сентября. Оператором проекта выступил Университет 2035, а по итогам успешной сдачи итоговых экзаменов будет выдаваться сертификат.

Учиться ребята смогут на лучших курсах от технологических вузов и IТ-компаний, выбрав одну из онлайн — или офлайн-программ. Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи. Дома, МЭО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других организаций.

Причем особое внимание педагоги уделяют не только теории — синтаксису и структуре языков программирования, но и практике.

Кроме того, программа спланирована таким образом, чтобы учащиеся могли комфортно совмещать курсы со школой, колледжем и другими занятиями. Продолжительность обучения составит 144 академических часа: это 4 модуля по 36 академических часов каждый. Как правило, уроки проходят два раза в неделю.

Первый выпускной участников проекта «Код будущего» в середине июля 2023 года состоялся в Екатеринбурге. В течение года на курсах от «1С» школьники изучали основы языков программирования, алгоритмы, учились создавать сайты и компьютерные игры.

Как рассказал выпускник Иван Глушаков, несомненный плюс проекта в том, что можно найти себя в программировании и решить, насколько это направление подходит.

«Можно примерить на себя разные роли разработчиков и узнать тем самым свои сильные и слабые стороны, выбрать дальнейшую траекторию развития», — объяснил школьник.

Другой участник «Кода будущего» — десятиклассник из Челябинска Алексей Шульц учится на площадке «Мобильного электронного образования» в лицее № 35. Говорит, что поступить на курс было несложно: «Тестирование было базовым, всему учат на курсе».

На новом модуле студент работает над большим проектом на движке Unity.

Тем временем в Алтайском крае учащийся кадетского класса Михайловского лицея Даниил Емелин уже смог создать собственную игру и почувствовать себя настоящим профессиональным разработчиком. Даниил стал победителем курса «Игры на Python — от идеи до продвижения», который был разработан для «Кода будущего».

«Это новая RPG-игра про легендарного героя, который был предан и потерял все. Участнику предлагается пройти тяжелый путь от полного хаоса до счастливого финала вместе с героем по имени Исао», — рассказал о своей разработке победитель.

Как объяснила координатор проекта «Код будущего» в Алтайском крае, руководитель центра «IT-куб. Барнаул» Светлана Шефер, за четыре модуля школьники познакомились с основами программирования на Python, разработали собственную игру и узнали, как ее продвигать в социальных сетях.

Запись на обучение проходит на «Госуслугах». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись — школьника/студента колледжа или родителя (законного представителя) — и справка с места учебы.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика» призван обеспечить подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики за счёт совершенствования системы образования. Граждане получают новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.