Берлин, 19 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил с обвинениями в адрес Индии из-за её торговых отношений с Россией. Об этом Хабек заявил в эфире телеканала NTV.

Michael Brandtner

«Индия закупает много дешёвой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны», — сказал он.

По его словам, Индия якобы заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешёвого топлива. Он также осудил отказ Нью-Дели присоединяться к антироссийским санкциям.

Как сообщало ИА Регнум, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть поставок российской нефти юанями.

Так, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, которое оплатило часть импорта нефти из РФ в китайской валюте.