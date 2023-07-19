Москва, 19 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на военном полигоне в Крыму. Об этом 19 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Разумеется, всё докладывается президенту», — сказал Песков.

Он добавил, что власти Крыма отреагировали очень оперативно на эту ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.

Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли. Объехать перекрытый участок трассы можно через Феодосию и через посёлок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.

Власти региона объявили эвакуацию в четырёх близлежащих сёлах. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ситуация в районе пожара на полигоне контролируемая. Он отметил, что эвакуация населения из четырёх сёл, расположенных рядом с полигоном, проводится для перестраховки.