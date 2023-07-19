Москва, 19 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Совет Федерации 19 июля единогласно одобрил закон о введении в России запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Вносится новая статья в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: запрещается проводить медицинские вмешательства или применять лекарства, направленные на смену пола.

Исключением могут быть только медицинские вмешательства, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Кроме того, вносить изменения в запись актов гражданского состояния будет разрешено только на основании заключения врачебной комиссии государственной медицинской организации.

Также вносится новое положение в Семейный кодекс РФ: внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов будет являться основанием для прекращения брака.

Кроме того, лица, изменившие пол, не смогут быть ни усыновителями, ни опекунами несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла данный закон на заседании 14 июля. Ужесточение регулирования в вопросах смены пола было поддержано Минздравом. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что проведение такого рода операций только на основании одного лишь желания пациента недопустимо.