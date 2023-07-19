Киев, 19 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Николаевской области в результате взрывов повреждена линии электропередачи, в Одесской области зафиксированы отключения нескольких линий, сообщили 19 июля в министерстве энергетики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт», — говорится в Telegram-канале министерства.

Кроме того, в Одесской области в результате повреждений, вызванных ракетной атакой, было отключено нескольких линий электропередачи, обесточены около 3 тыс. потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы.

Сутками ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива ВСУ общим объёмом около 70 тысяч тонн. Эти удары Минобороны РФ назвали «ударами возмездия» за теракты против России.