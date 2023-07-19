Москва, 19 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВКС России сбили в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский Су-25, а в Харьковской области ПВО сбила вертолёт Ми-8, сообщил 19 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, Конашенков информировал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населённого пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля российские средства ПВО сбили украинский военный самолёт Су-27 в посёлке Любимовка, а также две ракеты Storm Shadow ВСУ, выпущенные по Мелитополю и Бердянску. Об этом сообщил врио главы губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

11 июля Конашенков рассказал, что украинские военные во время военных действий лишились ещё двух штурмовиков Су-25. Военный уточнил, что самолёты сбили в районе Садового и Тягинки в Херсонской области.

До этого, 8 июля, российские средства ПВО сбили в ДНР украинский истребитель Су-27. Конашенков уточнял, что также удалось уничтожить 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.